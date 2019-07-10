Владивосток, , 15:21 — REGNUM

Побывавший на судостроительном заводе «Звезда» российский вице-премьер Юрий Борисов сделал упор на важности строящегося предприятия в условиях санкционной политики.

«Наличие такой верфи имеет особую актуальность в условиях проводимой санкционной политики по отношению к нашей стране», — сказал Борисов и обозначил точную дату полного ввода предприятия в строй — 2024 год.

По его словам, производственные мощности «Звезды» позволят строить суда практически любых типов, классов и назначений. «При этом основная специализация верфи: крупнотоннажные суда, в том числе суда-газовозы и объекты морской техники для обеспечения шельфовых проектов, — строительство которых ранее в России не осуществлялось», — цитирует вице-премьера агентство «Интерфакс — Дальний Восток».

Высокопоставленный чиновник напомнил также, что на производственных мощностях «Звезды» будут строиться современные суда-газовозы для проекта «Арктик СПГ 2» и атомный ледокола «Лидер», У предприятия уже подписаны контракты с такими крупными заказчиками как «Роснефть», «Новатэк», «Совкомфлот» и «Газпром» на строительство 37 судов различных типов. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова только субсидия на строительство 15 газовозов с «Совкомфлотом» для проекта «Арктик СПГ — 2» может составить 50 млрд рублей.

Напомним¸ что судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне станет первой российской верфью крупнотоннажного судостроения, где будет выпускаться линейка средне‑ и крупнотоннажных судов и морской техники, включающая танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.