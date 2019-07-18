Душанбе, , 21:14 — REGNUM

В 20 месторождениях Таджикистана на глубине 3−5 тысяч метров расположены большие запасы нефти и газа. В целом по стране объем нефти составляет свыше 2 млн тонн, а газа — более 3 млрд кубометров. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил начальник Главного управления геологии Таджикистана Илхомджон Оймахмадзода.

Также Таджикистан богат запасами золота, серебра, ценных, цветных и драгоценных металлов, самоцветных и декоративных камней, радиоактивных веществ.

Сейчас Таджикистан заключил контракты с 22 компаниями на общую сумму 108 млн сомони (720 млн рублей), в рамках которых в стране ведутся геологоразведочные работы. Финансирование осуществляется не только за счет средств госбюджета, но и посредством привлечения зарубежных инвестиций.

Оймахмадзода отметил, что в 2019 году государственный баланс страны пополнился за счёт золота, угля, песчано-гравийной смеси, цементного сырья, известняков, песчаников, газа и нефти.

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