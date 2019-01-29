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В Таджикистане планируют открыть первое нефтегазовое месторождение

Экономика

Международные компании активизировали поиск углеводородов в республике

Душанбе, 29 января 2019, 14:39 — REGNUM  Компания «Сугд нефтегаз» планирует до конца 2019 года открыть на севере Таджикистана нефтегазовое месторождение «Махрам 17», заявил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода на пресс-конференции в Душанбе, сообщает 29 января издание Asia-Plus.

Заместитель министра энергетики и водных ресурсов Султон Рахимзода отметил, что в 2018 году зарубежные и таджикистанские компании повысили активность по поиску углеводородов в республике.

Рахимзода добавил, что к поискам нефти и газа в республике приступили «Газпром», CNPC, Total и другие международные компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году ОАО «Таджикистантрасгаз» планирует закупить в Узбекистане до 200 млн куб. метров природного газа. В 2018 году Узбекистан поставил в республики 54 млн куб. метров газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан планирует закупить в Узбекистане 200 млн куб. м газа

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Экономика Таджикистана
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