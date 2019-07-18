Ашхабад, , 16:55 — REGNUM

В Аппарат президента Туркмении поступила информация о том, что в стране собрали лишь 845 тысяч тонн пшеничного зерна. Вместе с тем, туркменские власти ранее отрапортовали о том, что урожай пшеницы превысил 1,6 миллиона тонн, пишет «Хроника Туркменистана».

По неофициальным данным, попавшим в распоряжение туркменских СМИ, Ахалской области, которую недавно возглавил Сердар Бердымухамедов — сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, приписали дополнительно 272 тысячи тонн собранного урожая пшеничного зерна.

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В реальности же в этом регионе посевы пшеницы серьезно пострадали в результате длительных проливных дождей. И в итоге было собрано чуть больше 200 тысяч тонн пшеницы.

Как отмечает оппозиционное издание, между оставшимися четырьмя областями Туркмении поделили еще 533 тысячи тонн приписанного пшеничного зерна.

ИА REGNUM напоминает, что на юге Туркмении из-за длительных и обильных проливных дождей сильно пострадали поля с пшеницей, ячменем и хлопчатником. Местные аграрии утверждают, что урожай зерновых фактически уничтожен.

Отметим также, что низкий уровень урожайности пшеницы в 2018 году привел к возникновению дефицита муки и хлеба в государственных магазинах Туркмении. Нехватка продовольствия продолжается до сих пор.

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