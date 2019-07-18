Улан-Удэ, , 09:56 — REGNUM

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев 18 июля провёл в Бурятии совещание, посвящённое вопросам социального развития центров экономического роста. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Совещание посвящено планам социального развития центров экономического роста. Когда мы говорим эту формулировку, то имеем в виду, что нам трудно поднять все территории сразу, поэтому мы начинаем работу по социальному развитию с тех территорий, где больше новых проектов, куда люди приезжают», — подчеркнул полпред.

Сегодня в подобных центрах проживает до 80% населения Дальнего Востока, а на их развитие выделено 95 млрд рублей. На эти деньги, по словам чиновника, будет построено 32 школы, 18 больниц, 19 культурных центров, 27 спортивных объектов, детские сады и прочее.

На Бурятию приходится 6,6 млрд рублей, из которых чуть более половины выделено уже в этом году. До конца года в республике будет построено семь спортплощадок, три дома культуры в сёлах, обновлено оборудование в десятках больниц и школ.

«Все это поможет республике развиваться, детям — лучше учиться, получать медицинскую помощь. Хочу сказать — всё должно делаться в срок», — подчеркнул Юрий Трутнев, похвалив также власти республики за отсутствие угрожающих срывов в реализации плана.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред прибыл в Бурятию 17 июля. В тот же день он посетил Улан-Удэнский авиазавод, где призвал ускорить освоение в производстве самолёта «Байкал», который уже ждут заказчики на Дальнем Востоке и даже за границей. Самолёт призван заменить заслуженный Ан-2 на местных авиалиниях. Директор завода Леонид Белых сообщил, что воздушное судно пройдёт сертификацию и полетит в ноябре 2022 года.

Напомним также, Бурятия вместе с Забайкальем были переведены из Сибирского федерального округа в Дальневосточный в ноябре 2018 года указом президента России Владимира Путина. Благодаря этому решению на два региона были распространены программы развития, действующие на Дальнем Востоке. В их числе — «Единая субсидия», «Дальневосточный гектар», создание территорий опережающего развития.

Читайте также:

В Бурятию на три дня прибыл дальневосточный полпред Юрий Трутнев

Стала известна дата начала производства преемника Ан-2

Ранее по теме:

Сибирь, прощай! Громкие итоги 2018 года в «теперь дальневосточной» Бурятии

Бурятия получит 6 млрд рублей в рамках дальневосточной субсидии