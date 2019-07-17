Улан-Удэ, , 11:06 — REGNUM

В Улан-Удэ 17 июля прибыл полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе правительства Бурятии, здесь он пробудет три дня.

Сегодня полпред намерен совместно с главой республики Алексеем Цыденовым посетить Улан-Удэнский авиационный завод.

«Планируется обсудить ход реализации проекта серийного производства легкомоторного многоцелевого самолета ТВС-2ДТС «Байкал», — уточнили в пресс-службе.

18 июля Юрий Трутнев проведёт совещания по вопросам реализации Плана социального развития центров экономического роста Бурятии, программы «Дальневосточный гектар», который начнёт действовать для местных жителей с 1 августа, а также развития территорий опережающего развития в регионе.

19 июля чиновник посетит особую экономическую зону «Байкальская Гавань» в Прибайкальском районе республики, где ему представят планы развития курортной зоны.

Напомним, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о переводе Бурятии и Забайкальского края из Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Благодаря этому решению на два региона были распространены программы развития, действующие на Дальнем Востоке. В их числе — «Единая субсидия», «Дальневосточный гектар», создание территорий опережающего развития.

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