Ледокол «Виктор Черномырдин» будет достроен до конца сентября

Санкт-Петербург, , 08:42 — REGNUM Дизель-электрический ледокол проекта 22 600 «Виктор Черномырдин» будет достроен судостроительным предприятием «Адмиралтейские верфи» до конца сентября 2019 года, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

В соответствии с извещением срок оказания услуг по страхованию ледокола на период достройки ограничен моментом подписания государственной приемной комиссией приемного акта и акта приемки законченного строительства судна 30 сентября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября прошлого года на строящемся ледоколе произошёл пожар. В результате инцидента было повреждено оборудование, что привело к изменению сроков сдачи судна. Позднее глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что корабль будет сдан в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» оценили в 150 млн рублей