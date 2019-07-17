Москва, , 13:13 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла закон об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ, передает корреспондент ИА REGNUM17 июля. Эксперимент пройдет в двенадцати городах — промышленных центрах десяти субъектов РФ.

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года эксперимент по снижению вредных выбросов пройдет в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Опыт пройдет на основании сводных расчетов. Квоты на допустимые выбросы должны распределяться между всеми хозяйствующими субъектами населенного пункта, кроме предприятий, отнесенных к четвертой, наименее опасной категории.

При этом в Минприроды допускают, что сводные расчеты, предлагаемые законом, могут применять все регионы.

«Мы сможем организовать такую работу с другими регионами, это будет только полезно», — пообещал ранее замглавы Минприроды Владимир Логинов.

Вместе с тем Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал предложение правительства по эксперименту. Бизнес указывает на непрозрачность расчетов и уверен, что разработчики не учитывают социально-экономические последствия нововведения — закрытие производств и безработицу.

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