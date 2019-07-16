Кишинёв, , 15:39 — REGNUM

Президент Молдавии Игорь Додон приедет с рабочим визитом в Россию для обсуждения возможности получения скидки на газ. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

«Завтра (17 июля) я осуществлю краткий рабочий визит в Москву, в рамках которого в диалоге с властями Российской Федерации будет обсуждаться снижение цены поставок природного газа в Молдавию», — написал Додон, отметив, что эта тема будет поднята и в разговоре с руководством «Газпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон просил главу «Газпрома» Алексея Миллера предоставить Молдавии 25% скидки на газ. Свою просьбу он обосновал тем, что Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце 2019 года, и пора начать переговоры о новом соглашении.

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