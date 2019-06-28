Кишинёв, 28 июня 2019, 12:50 — REGNUM

Власти Молдавии утверждают, что тарифы на газ в республике искусственно удерживались прежними властями, а незадолго до выборов их даже понизили на 20%, в результате чего за газ собиралось меньше денег, чем республика платит «Газпрому». Как сообщил новый министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан, если закупочная цена останется той же, тарифы на газ могут увеличиться, передает ИА REGNUM.

Газовая плита
Газовая плита
(cc) WDnetStudio

Тарифы, по его словам, должны были увеличиться еще в 2018 году. «Цена на газ, включенная в тарифы, ниже текущей цены, которую мы платим за купленный газ. Таким образом, мы собираем меньше, чем платим. Мы уже ведем переговоры с «Газпромом» по этому вопросу», — сказал Брынзан.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что выход из ситуации — договориться с руководством российской компании «Газпром» о скидке. «Есть два способа — либо будет повышен тариф, либо нужно договариваться с Газпромом о скидке, причём не с 1 января, а прямо сейчас», — сказал глава государства.

По словам Додона, руководство страны уже предпринимает определённые шаги для урегулирования проблемы. В частности, решено срочно назначить нового главу национального распределителя «Молдова-газ», который должен будет проанализировать ситуацию и предложить новые решения.

В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон просил президента компании «Газпром» Алексея Миллера предоставить Молдавии 25% скидки на газ. Свою просьбу Додон обосновал тем, что Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце 2019 года, и пора начать переговоры о новом соглашении.