Москва, , 15:00 — REGNUM

Решение о возможности снятия ограничений на поставки яблок из Белоруссии в Россию будет приниматься после визита представителей Росельхознадзора в республику, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в соответствии с обращением белорусской стороны должностные лица Россельхознадзора с 15 июля осуществляют визит в Белоруссию.

«По итогам визита Россельхознадзором будет принято решение о возможности снятия временных ограничений на поставки белорусских яблок», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос с фальсифицированными фитосанитарными сертификатами, предъявляемыми белорусской стороной.

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