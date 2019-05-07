Россельхознадзор: Белоруссия продолжает заниматься контрабандой

Смоленск, , 16:45 — REGNUM За период с 1 по 6 мая сотрудниками Смоленской таможни, ГИБДД МВД России по Смоленской области и ПУ ФСБ России по Смоленской области при движении в обход официального пункта пропуска были задержаны 14 транспортных средств, ввозивших из Белоруссии 86,9 тонны различной плодоовощной продукции. Об этом сегодня, 7 мая, проинформировало управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Фитосанитарные инспекторы в ходе контроля 57,9 тонны яблок выявили на одной из партий фруктов маркировку Молдавии, а в результате досмотра 19 тонн лука-порея, лука-шалота, сельдерея и фенхеля была обнаружена маркировка Италии и Голландии. Ещё 10 тонн продовольственного картофеля перевозились без маркировочных этикеток.

«Все указанные грузы следовали без сопроводительных документов, — сказано в официальном сообщении. — После завершения процедуры административного расследования будет принято решение об уничтожении продукции».

Будут подлежать уничтожению ещё восемь партий яблок и груш общим весом 88 тонн, задержанных ранее мобильными группами при попытках ввоза в РФ с использованием аналогичных схем, отметили в ведомстве. Там отметили тенденцию поставок контрабанды из Белоруссии по объездным дорогам.

«В то же время динамика попыток нелегального ввоза овощей и фруктов, в том числе и яблок, может свидетельствовать о продолжающихся поставках запрещенной к ввозу продукции, которая перегружается на территории Республики Беларусь и мелкотоварными партиями, минуя официальные фитосанитарные контрольные посты, направляется в Российскую Федерацию», — проинформировал Россельхознадзор.

Помимо борьбы с поставками плодоовощной продукции из Евросоюза российское ведомство продолжает стимулировать официальный Минск к обеспечению качества поставляемой на российский рынок молочной продукции. В данной связи Россельхознадзор решил с 8 мая ограничить ввоз из Белоруссии молочной продукции наливом и сухой молочной продукции — под ограничения попали 37 белорусских предприятий, производящих молоко и молочную продукцию.