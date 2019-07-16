Москва, , 09:42 — REGNUM

В понедельник, 15 июля, баррель Brent в очередной раз попытался прорваться через стодневную скользящую среднюю, которая выступила в роли локального сопротивления, отправившего котировки к дневным минимумам в районе отметки 66 долларов за баррель. Таким образом, уровень 67 долларов снова оказался не по зубам покупателям в сырьевом сегменте, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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По его словам, участников рынка разочаровало улучшение погодных условий в Мексиканском заливе, где компании уже приступили к возобновлению добычи после непродолжительных перебоев в работе из-за шторма. Также против роста котировок сыграли данные из Китая, где экономика выросла минимальными за последние 27 лет темпами, усилив беспокойство по поводу охлаждения спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя энергоносителей.

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Николаев отмечает, что при этом более широкая картина рынка говорит в пользу как минимум ограниченных понижательных рисков.

«В роли бычьих факторов выступают ожидания смягчения политики мировых Центробанков во главе с ФРС, сокращение запасов и буровой активности в США, а также ослабление доллара. Но в силу страхов по поводу ослабления мирового спроса эти факторы не могут оказать рынку полноценной поддержки, из-за чего Brent застряла в проторгованном диапазоне, выход из которого станет возможным, когда перевесят те или иные сигналы», — считает эксперт.

В краткосрочной перспективе, по словам Николаева, рынок нефти будет ждать свежей статистики по запасам сырой нефти в США и данных по американской инфляции, которые могут надавить на доллар и придать локальный позитивный импульс котировкам.

«Ближайшее сопротивление по-прежнему представлено в виде отметки 67 долларов за баррель. За ним следует стодневная скользящая средняя, которая теперь проходит в районе 67,5 доллара», — сказал эксперт.

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