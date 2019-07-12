Москва, , 15:51 — REGNUM

Отчет от ОПЕК оказался скорее нейтральным, чем позитивным. Организация стран-экспортеров нефти озвучила прогноз роста мирового спроса в следующем году на 1,14 млн баррелей в сутки, что соответствует прогнозам на 2019 год. Фактически прогноз не изменился, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

В свою очередь поддержку нефти сегодня оказывает приближающийся шторм Барри в Мексиканском заливе, который, как ожидается, обрушится на побережье в выходные. На этом фоне производители нефти в США более чем вполовину сократили добычу черного золота.

«По технике ситуация на нефтяном рынке не изменилась. Нефть марки Brent остается в краткосрочном восходящем тренде. Значимая цель в рамках него находится на уровне $66,85 за баррель», — считает эксперт.

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