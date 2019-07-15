Москва, , 17:25 — REGNUM

В минувшие выходные прошла шестая волна региональных полуфиналов крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» одного из флагманских проектов АНо «Россия — страна возможностей». В нем приняли участие 198 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 11 субъектов Российской Федерации. По итогам хакатонов в финал отобраны 33 лучшие команды.

Пресс-служба конкурса «Цифровой прорыв»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шестая волна полуфиналов проходила в Хабаровске, Пензе, Липецке, Кирове и Грозном. Участники работали над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях — «Образование и наука», «Здравоохранение», «Государственное управление», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика».

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«От города к городу мы убеждаемся в таланте и высокой экспертизе российских специалистов. Формулировки заданий на хакатонах позволяют участникам с креативом подходить к созданию проектов и предлагать свежие, небанальные идеи. И самое главное — многим удалось за 36 часов приблизить прототипы к максимально рабочей модели», — поделился Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

В торжественной церемонии награждения победителей полуфинала в Грозном принял участие заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Идрис Байсултанов: «Все команды потрудились на славу, полностью выложились и за 36 часов создали продукты, которые получили объективную оценку жюри. Благодарю каждого участника за вклад в цифровую экономику и верю, что вместе мы совершим настоящий цифровой прорыв».

Пресс-служба конкурса «Цифровой прорыв»

Команда Nereal Software участвовала в хакатоне в Кирове и стала победителем в номинации «ЖКХ и городская среда». Они представили жюри приложение формата «активный гражданин», которое объединяет жителей, бизнес и органы власти и помогает им совместными усилиями благоустраивать город. Каждый неравнодушный кировчанин может создать заявку — пожаловаться на качество дорог, опасную крышу с угрозой схода снега, неработающий светофор — и вынести ее на голосование. Команда, несмотря на трехчасовой сон, успела максимально проработать проект — сегодня он почти готов к запуску.

«Очень благодарен организаторам за возможность принять участие в таком конкурсе. Для меня, в отличие от остальных членов команды, хакатон был в новинку, хотя я знал про такой формат мероприятий. Если честно, от осознания того, что за 36 часов мы создали рабочие продукты, которые реально могут изменить к лучшему жизнь региона, кружится голова. Уверен, что наш проект будет очень полезен жителям Кирова и области, и надеюсь, что сможем реализовать его в ближайшее время», — поделился своими впечатлениями от участия в конкурсе участник команды Nereal Software Алексей Попов.

Финал конкурса состоится в сентябре 2019 года в Республике Татарстан. В нем примут участие команды-финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля. Следующие полуфиналы примут в Нижнем Новгороде, Волгограде, Челябинске, Саратове и Ижевске.

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия проходят с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».