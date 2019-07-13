Хабаровск, , 15:57 — REGNUM

Шестая волна регионального этапа крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» открылся в Хабаровске, Пензе, Липецке, Кирове и Грозном. Участникам из 11 субъектов Российской Федерации предстоит работать по пяти номинациям — «Образование и наука», «Здравоохранение», «Транспорт и логистика», «Государственное управление», «ЖКХ и городская среда».

В Липецке стартовал полуфинал крупнейшего ИТ-проекта России – конкурса «Цифровой прорыв» Цифровойпрорыв.рф

В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития внутренней политики России.

Приветственное слово участникам регионального полуфинала направил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

По его мнению, конкурс действительно создаёт возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт.

«Приветствую вас на региональном этапе всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — проекта платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс позволит вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес, предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ. Неслучайно это и есть пять направлений конкурса, по которым вам предстоит работать. Уверен, что у вас с «Цифровым прорывом» все получится! А с вами все получится и у России», — сказано в приветственном слове.

На открытии полуфинала в Липецке к участникам обратился Игорь Артамонов, временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области.

«Рад приветствовать конкурс «Цифровой прорыв» в Липецке, где проживают сотни технических специалистов высокого класса. Потребность компаний в кадрах вашего профиля сегодня крайне высокая. Поэтому я очень рад, что на площадке собралось много команд, обладающих бесконечными возможностями для развития. Наша главная цель — препятствовать оттоку кадров из России и создавать благоприятную экосистему для роста малого и среднего бизнеса. И мы надеемся, что ближайшие 36 часов принесут нам много новых команд, которые в будущем смогут стать полноценными стартапами», — отметил он.

В Пензе стартовал полуфинал крупнейшего ИТ-проекта России — конкурса «Цифровой прорыв» Цифровойпрорыв.рф

Торжественную церемонию открытия полуфинала в Пензе посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Общаясь с участниками, он выразил надежду, что команды смогут представить конкурентоспособные решения, которые помогут им одержать победу и на финале в Казани.

«Пензенская область стала одной из 40 площадок для проведения конкурса. Это большая честь и огромная ответственность для нас. Сфера информационных технологий является одной из приоритетных для экономики региона. У нас разрабатываются системы информационной защиты, автоматизированного управления, программное обеспечение, мобильные приложения и многое другое. В 2017 году в Пензе создан IT-парк, предоставляющий необходимую для компаний инфраструктуру. Я рассчитываю, что участники конкурса «Цифровой прорыв» в самое ближайшее время внесут свой вклад в развитие конкурентоспособности региональной экономики и экономики всей Российской Федерации, совершат свой личный прорыв в одной из самых динамично развивающихся сфер нашей жизни», — подчеркнул Иван Белозерцев.

От имени главы Чеченской Республики к участникам обратился заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Идрис Байсултанов: «Приветствую участников на открытии полуфинала конкурса «Цифровой прорыв» в Грозном. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров неоднократно подчеркивал, что поддержка талантливой молодежи и создание условий для комфортного развития специалистов из разных областей — приоритетная задача для Правительства Чеченской Республики. Сегодня талантливые и перспективные кадры все больше ориентируются на цифровые профессии, и мы рады поддержать такой масштабный конкурс, который поможет им реализоваться и сделать первые шаги к созданию технологического бизнеса. Хочу пожелать участникам победы — пусть в этой борьбе выиграет сильнейший!»

Открывая шестую волну хакатонов в Хабаровске, руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, почеркнул, что «сотрудничество с региональными специалистами способствует развитию не только каких-то конкретных областей, но и государства в целом».

Исполняющий обязанности ректора Вятского государственного университета Юрий Кувалдин отметил, что «для опорного вуза Кировской области большая честь принимать полуфинал такого масштабного общероссийского конкурса. Наш университет уже много лет готовит сильных ИТ-специалистов, которые работают во всех уголках нашей страны. Формат, в котором вам предстоит работать, очень непрост — желаю вам правильно распределить силы, чтобы на протяжении всех 36 часов вы не потеряли работоспособность и смогли представить оригинальные решения».

Читайте также: Как хакатоны помогут решить проблему дефицита ИТ-специалистов в стране?