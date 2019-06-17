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Сальвини: Евросоюз не может запретить нам снижать налоги

Экономика

В ЕС недовольны социальными расходами правительства Италии на фоне высокого дефицита

Сальвини: Евросоюз не может запретить нам снижать налоги
Greg Walters
Италия

Рим, 17 июня 2019, 19:00 — REGNUM  Евросоюз не может запретить правительству Италии снижать налоги, заявил в понедельник, 17 июня, во время своего визита в Вашингтон вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает Il Primato Nazionale.

Сальвини напомнил о намерении правительства унифицировать и снизить до 15% ставки подоходного налога для ряда категорий граждан.

Власти ЕС ранее выразили недовольство слишком большим дефицитом бюджета Италии и реализуемыми на фоне этого дефицита социальными мерами. Италию могут ждать многомиллиардные штрафы и утрата части полномочий правительства.

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Политическая жизнь Италии
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