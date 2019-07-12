Москва, , 13:25 — REGNUM

Экспертная дискуссия нужна для выработки позиции по вопросу санкционных продуктов. Они не должны становиться полем для злоупотреблений, заявил 12 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал предложение об отказе от уничтожения санкционных продуктов. Очень важно, чтобы санкционные продукты оставались таковыми и не превращались в поле деятельности для злоупотреблений, отметил он.

Вопрос заключается в том, добавил предствитель Кремля, что делать с такими продуктами. Пока их уничтожают, не используя в каких-либо иных целях. Какого-то мнения на этот счет в Кремле нет, речь идет об экспертной дискусии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости сохранять санкционные продукты заявил вице-премьер правительства Алексей Гордеев. Уничтожать продовольствие — неправильно в принципе, пояснил он.

Читайте также: Зампред правительства РФ Гордеев против уничтожения санкционных продуктов