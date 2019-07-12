Владивосток, , 08:55 — REGNUM

Нужно обсудить предметнее вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они годны в употребление, а не бездумно их уничтожать, озвучил своё мнение 12 июля журналистам зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело — их изымать и думать, как использовать именно по назначению, как продукты питания, сделав соответствующие анализы. Это требует обсуждения», — сказал вице-премьер, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение продуктов питания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне Роспотребнадзор предложил на законодательном уровне запретить уничтожать продукты питания, пригодные к употреблению.

11 и 12 июля Алексей Гордеев вместе с главой Минвостокразвития Александром Козловым и депутатами Госдумы провели ряд встреч и совещаний в Магаданской области. Высокопоставленные чиновники также поздравили столицу региона с юбилеем. В частности, Гордеев вручил губернатору Колымы Сергею Носову сертификат на 500 млн рублей.

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