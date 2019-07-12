Москва, , 11:40 — REGNUM

Рейтинг российских вузов, выпускники которых могут рассчитывать на высокую зарплату, составлен, скорее всего, верно. Хотя в долларовом выражении доходы выпускников вузов в России очень скромные, не то, что в 2007—2008 годы, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Это следствие международной политики. В 2014 году российские власти упустили возможность создания финансового центра в Москве вследствие событий на Украине и ухудшения отношений с ЕС», — пояснил эксперт.

В результате — санкции, девальвация 2014 года, резкое падение капитализации компаний и банков. Стагнация реального сектора экономики и доходов граждан РФ.

«А вообще образование образованием, но человек должен сам постоянно работать над личной капитализацией, узнавать что-то новое, иметь амбиции.

Если в голове только ночные клубы и поездки в Таиланд, карьеру не сделаешь. Так останешься на пару тысячах американских «рублей», — высказал своё мнение Разуваев.

Forbes назвал сотню лучших вузов России

Как сообщало ИА REGNUM, сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц.

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