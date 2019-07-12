Москва, 12 июля 2019, 11:40 — REGNUM
Рейтинг российских вузов, выпускники которых могут рассчитывать на высокую зарплату, составлен, скорее всего, верно. Хотя в долларовом выражении доходы выпускников вузов в России очень скромные, не то, что в 2007—2008 годы, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
В результате — санкции, девальвация 2014 года, резкое падение капитализации компаний и банков. Стагнация реального сектора экономики и доходов граждан РФ.
Forbes назвал сотню лучших вузов России
Как сообщало ИА REGNUM, сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц.
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