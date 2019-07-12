Москва, , 07:41 — REGNUM

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.

Так, первое место рейтинга поделили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО. Окончившие эти вузы в 2013—2018 годах специалисты, работающие в области экономики и финансов, в начале карьеры получают порядка 110 тыс. рублей в месяц.

Второе место занял МГУ им. М. В. Ломоносова, зарплата выпускников в среднем составляет 100 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров РАНХиГС (98 тыс. рублей). Далее идут Финансовый университет при правительстве России (90 тыс.), Всероссийская академия внешней торговли (86 тыс.).

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Также в рейтинг вошли Алтайский государственный университет и Тихоокеанский государственный университет, выпускники этих вузов получают в среднем 54 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сервис Superjob составил рейтинг российских институтов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в сфере ИТ. Первое место занял Московский физико-технический институт. Молодые специалисты, работающие в сфере информационных технологий, находят работу со средним уровнем заработной платы в 160 тыс. рублей. На втором месте МГТУ им. Н. Э. Баумана. Их средняя зарплата составляет 140 тыс. рублей. В тройку лидеров попал МГУ им. М. В. Ломоносова. Средняя зарплата его выпускников чуть меньше — 130 тыс. рублей.

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