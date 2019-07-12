Пушкин, Санкт-Петербург, , 08:42 — REGNUM

Экспорт российского зерна в 2018—2019 годах составил 43,3 млн тонн, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«На сегодняшний день по экспорту зерновых цифра составляет 43,3 млн тонн, в том числе 35,2 млн тонн пшеницы», — сказал Патрушев на выставке передовых технологий в сельхозпроизводстве «Всероссийский день поля — 2019».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности, но и гарантирует стабильность рынка и рост зарубежных поставок. На сегодняшний день в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади свыше 5,7 млн га.

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