Пушкин, Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM

С 10 по 12 июля на территории Ленинградской области состоится одно из главных событий российского агропромышленного комплекса — «Всероссийский день поля».

Организаторы сообщают, что на производственном полигоне Санкт-Петербургского государственного аграрного университета в городе Пушкин, где состоится «Всероссийский день поля — 2019», будут работать сразу несколько разделов, в частности, «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», «Растениеводство», «Агрохимия», «Средства защиты растений» и другие. Ряд крупных сельхозрегионов порадует посетителей форума своей высококачественной и вкусной продовольственной продукцией.

Второй год подряд генеральным партнером крупнейшей выставки передовых технологий в сельскохозяйственном производстве России выступит Группа компаний «ФосАгро».

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев в приветственном слове участникам и гостям выставки отметил: «Примечательно, что Всероссийский день поля проходит в этом году в Ленинградской области, ставшей в последние годы одним из центров инвестиций со стороны отрасли минеральных удобрений. В частности, ключевым элементом Стратегии развития Группы «ФосАгро» до 2025 г. станет строительство в Ленинградской области нового производства, отвечающего самым строгим российским и европейским нормам природоохранного законодательства».

Посетители и участники выставки в естественных условиях познакомятся с достижениями российского агрокомплекса. Как и в прошлом году, сотни сортов и лучших гибридов сельхозкультур вырастят с применением экологически чистых комплексных удобрений ФосАгро. На протяжении последних лет эта компания остается неизменным лидером по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений для российских фермеров.

На стенде компании ожидается подписание соглашений между крупнейшей российской сетью минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» и региональными минсельхозами.

В рамках деловой программы выставки пройдут панельные дискуссии, семинары и Пленарное заседание на тему «Итоги проведения посевных работ и ход уборочных работ в Российской Федерации в 2019 году».

Одним из самых интересных мероприятий форума обещает стать семинар «Управление качеством растениеводческой продукции для стабильной реализации экспортного потенциала российского АПК», который проведут агрономы компании «ФосАгро» 11 июля, в день официального открытия выставки.

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