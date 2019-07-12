Москва, , 04:47 — REGNUM

Увеличение объёма ипотечного кредитования может привести к падению цен на недвижимость в России, сообщается в документе «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованном ЦБ.

Аналитики Банка России пояснили, что из-за быстрого наращивания ипотеки спрос на новое жильё может быстро закончится, причём уже в ближайшие семь — девять лет. В результате, раз некому будет покупать новые квартиры, цены на жильё упадут, затем снизятся и объёмы строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в текущем году нет особенных оснований ожидать снижения ставок по ипотеке в России до восьми процентов.

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