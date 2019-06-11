Риски образования «кредитной спирали» есть: об ипотеке

Москва, , 15:19 — REGNUM То, что средний размер ипотечного кредита в России вырос в очередной раз, неудивительно, ведь у этого показателя практически нет сезонных и иных факторов колебания. Уже не удивляет и тот факт, что новый рекорд зафиксирован на уровне в 2,55 млн рублей, цены на жильё в большинстве своём стабильны, а нововведения 2019 года немного их приподняли, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Рост кредитов уже начал выступать фактором пристального внимания и явно не нравится главе ЦБ РФ, но её мысли о том, что в стране образуется так называемая «кредитная спираль», в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость — фактором дальнейшего роста кредитования, вполне имеет под собой почву.

С одной стороны, имеется абсолютно «потребительская модель поведения населения», которое не в состоянии накопить и не имеет возможности инвестировать, так как у них нет на это денег», — пояснил эксперт.

С другой стороны, население видит, что цены растут и не только на продукты питания, они растут и на недвижимость, а это значит, что им приходится, изворачиваясь любыми методами, влезая во всё новые долги, смирившись с ростом цен на новые квартиры, покупать их по ценам, которые выше, чем в прошлом году. От этого растёт и средний чек при получении ипотеки, и рост общей массы выданных ипотечных кредитов, да и уровень общей закредитованности тоже уверенно ползёт вверх вместе с ними.

«При этом это происходит, даже несмотря на тот факт, что, по данным Всемирного банка, на сегодня уже порядка 60% заемщиков в России испытывают трудности с погашением долгов перед банками и микрофинансовыми организациями. Ну, а если так дело будет обстоять и дальше, то речь пойдёт и об ипотечных кредитах, правда, там платёжная дисциплина выше, но это не умоляет общего состояния дел в стране», — считает Блинов.

Если в дальнейшем будут наблюдаться столь скромные темпы роста российской экономики и уровень доходов населения не начнёт расти, то в перспективе 5−7 лет можно будет столкнуться с очень большими неприятностями в экономике, да и при неожиданных всплесках турбулентности на внешнем и внутреннем валютных рынках или при новом витке мировых внешнеторговых войн можно будет ожидать новых вызовов всей стране и итоги этих вызовов могут быть сравнимы с 1998 годом. Тогда государство объявило себя банкротом, в следующий раз все россияне, благо закон о персональном банкротстве физических лиц в стране уже успешно работает и не один год.

«Так что на фоне данных Росстата о том, что в большинстве своём российские граждане практически растеряли финансовый оптимизм, тем более им в этом помогла вторая половина 2018 года, хорошего в целом мало. Рассуждая о том, что именно вторая половина прошлого года была самой насыщенной по негативным финансовым новостям для населения, надо признать, что многие новости были явно антисоциальными для россиян.

К ним можно относить изменения пенсионной системы в стране, повышение НДС и общее ожидание скачка инфляции на основные товары первой необходимости, и рост цен на бензин. Перспектива — вещь хорошая, но перспектива перспективы говорит о том, что завтраками кормить народ с каждым годом скоро станет совсем трудно, а это уже может оказаться опасным», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле 2019 года рекордных 2,55 млн рублей. Общий объем выданных ипотечных кредитов за апрель вырос на 2,6%, а за год — на 5,4%, до 108,6 млрд рублей.

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