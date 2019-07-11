Москва, , 15:56 — REGNUM

Нефть марки Brent 11 июля обновила уровень $66,85 за баррель, тем самым подтвердила краткосрочный растущий тренд, который сформировался в конце прошлого месяца (июня). В рамках основного сценария рост, вероятно, продолжится к цели $70,59 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

По его мнению, резкому росту нефти 10 июля поспособствовали отраслевые данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Сначала снижение запасов на 8,1 миллиона баррелей отметил в своем отчете Американский институт нефти, а позже эти данные подтвердил и минэнерго США. Таким образом, по итогу вчерашнего дня Brent продемонстрировала рост более чем на 2%.

«В свою очередь, оптимизм инвесторам внушило выступление главы ФРС США Д. Пауэлла. Рынки интерпретировали его речь как четкий сигнал к смягчению КДП и снижению процентной ставки на предстоящем заседании ФРС США. В целом логика была следующей — разгон экономики США обеспечит устойчивый рост спроса на нефть», — пояснил эксперт.

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