Москва, , 12:55 — REGNUM

Снижение запасов нефти в США оказало позитивное влияние на нефтяные котировки. Согласно данным Управления энергетической информации США запасы снизились на 9.5 млн баррелей. С другой стороны, напряженность на Ближнем Востоке оказывает поддержку нефтяным ценам, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«После нападения на танкеры и сбивший беспилотник вызвали бурю агрессии против Ирана со стороны Европы и США. Еще одним из положительных факторов можно отнести надвигающейся шторм в Мексиканском заливе, из-за которого была остановлена работа нефтяных вышек. Все эти факторы носят временный характер. Если не считать напряженность на Ближнем Востоке», — пояснил эксперт.

Основное внимание крупных участников рынка приковано к ситуациям связанной с торговыми войнами между США и Китаем. При условии сохранения базового сценария, достигнутого странами ОПЕК+, цены на нефть буду стабильны. США и Китай продолжают вести переговоры и несмотря на то, что многие участники рынка ожидают положительных исход торговый войны в конечном итоге, но опасения снижения спроса все же сохраняются.

«Мировые фондовые рынки начали также рост на фоне намеков от главы ФРС США Джерома Пауэлла о дальнейшем возможном снижении ключевой процентной ставки. Это говорит о том, что у крупных инвесторов вновь возник аппетит к рисковым активам, в том числе зафиксирована активность по фьючерсным контрактам на нефть.

Общий фон в целом позитивен для рынка нефти. В ближайшей перспективе цены на нефть продолжат рост до $68 марки Brent, а нефть WTI вырастет до $61,64 за баррель», — считает Гасанов.

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