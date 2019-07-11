Москва, , 15:39 — REGNUM

Урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности, но и гарантирует стабильность рынка и рост зарубежных поставок. Об этом сегодня, 11 июля, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на выставке «Всероссийский день поля — 2019», сообщили в Минсельхозе РФ.

Патрушев уточнил, на сегодняшний день в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади свыше 5,7 млн га, намолочено почти 23 млн тонн зерна при урожайности 40,7 центнера с гектара.

По предварительным прогнозам, в 2019 году ожидается урожай зерновых в объеме около 118 млн тонн, в том числе пшеницы до 75 млн тонн.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что необходимо повысить качество сельхозпродукции, доступность сельхозтехники и обеспечить аграриев минеральными удобрениями.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Крыму рассчитывают собрать рекордный за последние 20 лет урожай зерновых.

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