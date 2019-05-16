После прошлогодней засухи в Крыму ждут рекордный урожай зерна

Симферополь, , 16:49 — REGNUM В 2019 году в Крыму рассчитывают собрать рекордный за последние 20 лет урожай зерновых. Об этом 16 мая журналистам сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Количество осадков и состояние озимых позволяет нам говорить о том, что мы получим рекордный урожай. Думаю, что это будет рекорд за последние 20 лет. Если будет хозяйство, где главный агроном скажет, что они получили меньше 20 центнеров с гектара, то он может увольняться и больше не работать в этой отрасли», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной засухи агрокомплекс Крыма в 2018 году потерял практически половину урожая зерновых.

«Собрали всего один миллион тонн. Средняя урожайность — 16 центнеров с гектара, чего ещё не было с 2014 года. Наша средняя урожайность — 32 центнера», — отмечал глава РК.

По данным республиканского минсельхоза, прямой ущерб крымских аграриев от летней засухи составил 237 миллионов рублей, а недополученные доходы от недобора урожая — более 4 миллиардов рублей.

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