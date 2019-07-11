Москва, , 12:50 — REGNUM

Рубль продолжает укрепляться на торгах 11 июля после мощного ралли накануне. Доллар ушел под отметку 63 руб. отметив минимумы начала июля в районе 62,85 руб., снижаясь внутри дня на 0,2%. Евро/рубль расположилась под отметкой 71 руб., теряя 0,11%, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Укрепление рубля происходит в условиях возросшего спроса на активы развивающихся рынков в целом. Этому способствуют голубиные комментарии Пауэлла в рамках вчерашнего доклада в Конгрессе, которые укрепили веру инвесторов в том, что снижение ставки в конце этого месяца состоится.

Мягкая риторика ФРС благотворно отразилась на динамике рисковых активов, к коим относится рубль. На этом же фоне дополнительную поддержку наша валюта получает со стороны повсеместного ослабления доллара», — пояснил эксперт.

Подъем наблюдается и на рынке нефти. Brent преодолела отметку $67 за баррель и передвинула почти 1,5-месячные максимумы на уровне $67,63. Участники рынка отыгрывают сильные данные минэнерго США, отразившие масштабное сокращение запасов нефти на 9,5 млн баррелей, обострение ситуации вокруг Ирана, которому Трамп грозит новыми санкциями, а также сообщения о надвигающемся шторме в Мексиканском заливе.

«Получая поддержку со стороны сырьевого сегмента, в ближайшей перспективе доллар/рубль, вероятно, продолжит торговаться неподалеку от уровня 63 руб.», — полагает Николаев.

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