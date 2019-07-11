Москва, , 11:06 — REGNUM

Доллар 10 июля рухнул по отношению к рублю на 1,2%. Одновременно упал и курс евро к рублю, правда, немного меньше, на 0,7%. Сегодня, 11 июля, на 10:45 по мск доллар торгуется на отметке 62,93 руб., а евро стоит 70,89 руб. Курс рубля уверенно растёт, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По её мнению, в первую очередь на рост курса рубля повлияло ослабление самого доллара. Так, долларовый индекс DXY в среду упал на 0,4% и продолжает снижаться, а падение долларового индекса вызвало рост на мировых фондовых рынках и укрепление валют развивающихся стран.

«Масла в огонь добавили вышедшие 10 июля протоколы (так называемые «минуты») заседания комитета по открытым рынкам ФРС от 19 июня, когда комитет решил оставить процентную ставку на прежнем уровне.

Если США начнут смягчать монетарную политику путем снижения процентных ставок, доллар может продолжить ослабление к мировым валютам, в том числе и к российскому рублю», — пояснила эксперт.

Для рубля имеют значение ещё и такие важные факторы, как цены на нефть и внутренняя инфляция потребительских цен.

«К середине июля у рубля есть шанс укрепиться. Доллар может торговаться в диапазоне 62,70−62,80 руб., далее, если новостной и макроэкономический фон будет таким же позитивным, доллар может опуститься к 62,00 руб.

Курс евро к рублю обновил годовые минимумы, далее единая европейская валюта, если укрепление рубля продолжится, может упасть до 70 руб. за евро. Однако при существенном укреплении рубля ЦБ РФ по поручению Минфина начнет покупать валюту, так что это укрепление, возможно, в горизонте 1−1,5 месяца может исчерпаться, и доллар опять поднимется до 63 руб., а евро приблизится к отметкам 71,50−72,00 руб.», — считает Мильчакова.

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