Берлин, , 09:24 — REGNUM

Одобренное российскими властями строительство автомагистрали от Казахстана до Белоруссии будет воспринято в США как «настоящий кошмар». Об этом говорится в статье немецкого журналиста Флориана Рётцера для портала Telepolis.

Строительство дороги Futurerussia.gov.ru

Москва, отмечает Рётцер, расчищает дорогу от Казахстана до Белоруссии, чтобы соединить Китай с Европой. Это, «вероятно, кошмар для геополитических и экономических интересов США», пишет он.

Развитие евразийского торгового пространства ужаснёт власти США, так как станет альтернативой морским торговым путям, которые пока ещё контролируются американской стороной. Соединенные Штаты, напоминает публицист, со времен Второй мировой войны стремились отрезать Европу от России.

В перспективе частная дорога «Меридиан» откроет кратчайший сухопутный путь для доставки товаров из Европы в Китай и обратно. Часть грузов будет доставляться не морским путем, а по суше.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект «Меридиана». Протяженность автотрассы, соединяющей Западную Европу и Китай, составит 8445 км, из них около 2 тыс. км пройдут по территории России.

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