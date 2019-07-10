Рим, , 16:09 — REGNUM

Правящие партии Италии договорились о принятии закона об установлении минимального уровня оплаты труда, заявил журналистам в среду, 10 июля, вице-премьер Италии, лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передает Mediaset.

Ди Майо также призвал проголосовать за данный законопроект и представителей оппозиции, отметив, что работа за 2−3 евро в час больше не должна считаться допустимой.

Ранее предполагалось, что минимальный уровень оплаты труда в Италии составит 9 евро в час (около 1600 евро в месяц при полной занятости и 8-часовом рабочем дне).

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