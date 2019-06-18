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Статистики: введение минимальных зарплат в Италии обойдется в 4,3 млрд евро

Экономика

Правительство страны может отклонить этот проект

Статистики: введение минимальных зарплат в Италии обойдется в 4,3 млрд евро
Италия

Рим, 18 июня 2019, 14:37 — REGNUM  Введение минимального уровня оплаты труда в Италии обойдется работодателям в 4,3 млрд евро в год, сообщили в национальной службе статистики Istat, передает Italia Oggi во вторник, 18 июня.

Инициатором введения минимального уровня оплаты труда (на уровне 9 евро в час) является одна из двух партий правящей коалиции — «Движение 5 звезд».

Однако против реализации такой меры выступили как брюссельские эксперты, так и конфедерация промышленников Италии. Кроме того, партнеры «Движения» по коалиции из партии «Лига» также не считают эту меру первоочередной.

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Экономика Италии
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