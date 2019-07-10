Москва, , 15:41 — REGNUM

Торговый день 10 июля для рубля не сулит никаких особых изменений. Вялотекущая торговля на мировых рынках, связанная с ожиданиями выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в 17:00 по мск, не дает объективной картины в плане отношения участников рынка к макроэкономической картине по США в моменте, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«На перспективу на фоне развивающихся американо-китайских торговых споров, вложения во многие активы развивающихся экономик, в том числе и в российские активы, по-прежнему выглядят финансово привлекательными, обещая доход. Поддержку национальной валюте России оказывает и достаточно стабильная ситуация на нефтяном рынке, где марка Brent колеблется в пределах $64−65 за баррель», — отметил эксперт.

Взгляды инвесторов 10 июля будут нацелены на публикацию протокола FOMC (комитета по открытым рынкам американского финансового регулятора) в 21:00 по мск, который даст более полное понимание по следам июньской дискуссии членов комитета — как именно они оценивают динамику развития одной из крупнейших экономик мира и насколько далеко в действительности готовы зайти в вопросе понижения процентной ставки.

«Если в совокупности речь Джерома Пауэлла и протоколы не продемонстрируют ожидаемой рынками степени мягкости, а наоборот, покажут более позитивный взгляд, чем ранее, на состояние дел в мировой экономике и в самих США, то российская валюта имеет все шансы уйти выше психологически важной отметки 64 рубля за доллар. Валютная пара USD/RUB будет ожидать всех этих новостей, а затем и реагировать на них очевидно, в пределах диапазона 63,70−64,20», — предполагает Будаев.

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