Москва, , 12:18 — REGNUM

Рубль 10 июля торгуется с небольшим восходящим уклоном, хотя в целом движения носят сдержанный характер на фоне осторожности игроков в преддверии выступления Пауэлла в Конгрессе и публикации протокола ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль и доллар Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Пара доллар/рубль, встретив сопротивление на пути к отметке 64 руб., консолидируется в районе 63,70 руб. в ожидании новостей из США. Инвесторы надеются, что глава Федрезерва прольет свет на перспективы монетарной политики, а также озвучит оценку перспектив экономики.

«Комментарии на эти темы и зададут дальнейший тон всем классам активов и в особенности долларовым парам. Есть предположения, что тон Центробанка США может оказаться не таким голубиным, как ожидалось ранее. Для доллара это будет бычий сценарий, хотя при этом в июльском снижении ставки никто не сомневается», — отметил эксперт.

Локальную поддержку российской валюте оказывает нефть. Brent приподнялась к недельным максимумам вблизи отметки 65,55 долларов за баррель, отыгрывая благоприятный отчет API, отразивший сокращение запасов сырой нефти в США на 8,1 млн баррелей. В краткосрочной перспективе рынок черного золота будет реагировать на предстоящий официальный отчет минэнерго США. Далее игроки сосредоточатся на ежемесячных отчетах ОПЕК и МЭА, заявленных на текущую неделю.

«Если ФРС не надавит на «американца», пара доллар/рубль может передвинуться ближе к отметке 64 руб., которой пара не касалась с 19 июня. В случае возобновления повсеместных распродаж USD у рубля будет шанс продавить курс под 63,50 руб.», — полагает Николаев.

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