Москва, , 14:33 — REGNUM

Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, России необходимо гарантировать своей технологический суверенитет, заявил 10 июля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Москве.

«Наша задача — не теряя времени, сделать все для того, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет, достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин призвал правительство и компании с государственным участием самым активным образом разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий.

«Нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас. Тем более, что подписанты хорошо друг другу понятны и работают на общую цель», — подчеркнул глава государства.

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