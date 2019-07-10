Развитие экономики России и высоких технологий 10 июля обсуждают на самом высоком уровне. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам. В нем примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, главы Минэкономразвития Максим Орешкин и Банка России Эльвира Набиуллина и другие представители экономического блока.

Также пройдет церемония подписания соглашений правительства с госкомпаниями в сфере высоких технологий. Планируется участие вице-премьеров Максима Акимова и Юрия Борисова, председателя правления «Российских железных дорог» Олега Белозёрова, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, президента «Ростелекома» Михаила Осеевского и руководителей «Ростеха» и «Росатома».

В Совфеде первый вице-премьер глава Минфина Антон Силуанов в рамках «правительственного часа» расскажет о реализации единого плана деятельности правительства по достижению национальных целей в области экономики.