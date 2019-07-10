10 Июля
 
9:45

Герман Греф на совещании Владимира Путина по экономическим вопросам

9:43

В Совфеде обсудят достижение национальных целей в экономике

Сегодня, 10 июля, в Совфеде состоится «правительственный час» с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, сообщает ИА REGNUM.

Планируется, что темой его выступления станет реализация единого плана деятельности правительства РФ по достижению национальных целей в области экономики.

Кроме того, в верхней палате парламента обсудят поправки в федеральный бюджет на 2019 год. В обсуждении примет участие также глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

9:40

Сегодня, 10 июля, президент РФ Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.

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9:37

Сегодня, 10 июля, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии подписания соглашений между правительством РФ и госкомпаниями, сообщается на сайте Кремля.

В частности, соглашения о развитии высоких технологий будут подписаны председателем правления РЖД Олегом Белозёровым, главой Сбербанка Германом Грефом, руководителями госкорпораций «Ростех», «Росатом» и др.

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