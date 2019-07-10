В Совфеде обсудят достижение национальных целей в экономике
Сегодня, 10 июля, в Совфеде состоится «правительственный час» с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, сообщает ИА REGNUM.
Планируется, что темой его выступления станет реализация единого плана деятельности правительства РФ по достижению национальных целей в области экономики.
Кроме того, в верхней палате парламента обсудят поправки в федеральный бюджет на 2019 год. В обсуждении примет участие также глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Сегодня, 10 июля, президент РФ Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.
Читайте также: Президент РФ проведет совещание по экономическим вопросам
Сегодня, 10 июля, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии подписания соглашений между правительством РФ и госкомпаниями, сообщается на сайте Кремля.
В частности, соглашения о развитии высоких технологий будут подписаны председателем правления РЖД Олегом Белозёровым, главой Сбербанка Германом Грефом, руководителями госкорпораций «Ростех», «Росатом» и др.
Читайте также: Путин примет участие в подписании соглашений с госкомпаниями