Москва, , 10:02 — REGNUM

В мастер-планы районов Москвы начнут включать экономическую модель. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

Ранее в мастер-планы развития столичных районов включались только градостроительные решения.

Теперь в планы включат вопросы благоустройства районов столицы, обеспечения социальными объектами, услугами и сервисами, а также наличие рабочих мест.

По словам Хуснуллина, важно развитие не только центра Москвы, но и периферии.

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Как сообщало ИА REGNUM, о разработке мастер-планов развития районов города на Московском урбанфоруме-2019 заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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