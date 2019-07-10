Москва, 10 июля 2019, 10:02 — REGNUM
В мастер-планы районов Москвы начнут включать экономическую модель. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.
Ранее в мастер-планы развития столичных районов включались только градостроительные решения.
Теперь в планы включат вопросы благоустройства районов столицы, обеспечения социальными объектами, услугами и сервисами, а также наличие рабочих мест.
По словам Хуснуллина, важно развитие не только центра Москвы, но и периферии.
Читайте также: Собянин заявил о праве каждого района Москвы на свой центр
Как сообщало ИА REGNUM, о разработке мастер-планов развития районов города на Московском урбанфоруме-2019 заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Подробнее: Собянин назвал Генплан Москвы «большим, кондовым, неповоротливым»