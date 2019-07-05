Москва, , 11:00 — REGNUM

Генеральный план Москвы не позволяет развивать отдельные районы на том уровне, которым были бы довольны жители. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, открывая второй день работы Московского урбанистического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напёрстки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Собянин заявил, что по количеству школ и детских садов Москва обошла самые благополучные города мира, включая Нью-Йорк и Лондон. Однако жители всё равно высказывали недовольство. И тогда мэр столицы, пытаясь найти решение, понял, что проблема в том, что Генплан Москвы — это «большой, кондовый, неповоротливый документ». Что касается генпланов развития районов, то таких документов не было, хотя такой проект был очень востребован.

«Когда мы стали анализировать, чем озабочены москвичи, мы поняли, что надо развивать базовую инфраструктуру. Также необходимо подчёркивать индивидуальность района. Вновь создаваемые объекты должны подчёркивать уникальность района, создавать эту индивидуальность», — отметил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин пообещал льготы для инвесторов, которые будут строить коммерческие объекты на окраине Москвы.

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