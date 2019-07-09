Москва, , 11:56 — REGNUM

В случае поддержки правительством России предлагаемых Госдумой мер, а также с учетом потери доходов от пребывания в стране российских туристов, Грузия может недополучить более $1 млрд, сообщает 9 июля Forbes.

Так, в результате запрета на переводы денег в Грузию страна может лишиться около $640 млн. Запрет на импорт вина обойдется грузинской экономике в $166 млн, воды — в $50,6 млн.

Вместе с тем 8 июля вступил в силу указ президента России Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией. В Тбилиси ждут, что потери для экономики составят $710 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 июля, Госдума намерена на пленарном заседании обсудить проект обращения к главе правительства России Дмитрию Медведеву о мерах в связи с событиями в Грузии.

Москва приняла решение о введении ограничительных мер в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии после антироссийских акций в Тбилиси.

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