Москва, , 07:27 — REGNUM

Сегодня, 10 июля, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии подписания соглашений между правительством РФ и госкомпаниями, сообщается на сайте Кремля.

В частности, соглашения о развитии высоких технологий будут подписаны председателем правления РЖД Олегом Белозёровым, главой Сбербанка Германом Грефом, руководителями госкорпораций «Ростех», «Росатом» и др.

Со стороны правительства соглашения подпишут зампред правительства РФ Максим Акимов и Юрий Борисов.

Подробнее: Подогнать показатели будет несложно: о критериях для госкомпаний

Как сообщало ИА REGNUM, российские государственные компании должны запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение (ПО) до 2022 года.

Читайте также: В России госкомпании обяжут перейти на отечественный софт