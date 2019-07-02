Санкт-Петербург, 2 июля 2019, 11:58 — REGNUM
Привязывая показатели эффективности госкомпаний к исполнению майских указов, правительство показывает, что воспринимает эти компании не как участников рынка, а как одно из звеньев власти, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 июля, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя сообщения о новых критериях оценки эффективности работы руководителей госкомпаний.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в число этих критериев войдут участие госкомпаний в исполнении майских указов, также особое внимание предполагается уделить росту инвестиций, увеличению доли конкурентных закупок и сокращению непрофильных активов.