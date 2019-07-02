Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM

Привязывая показатели эффективности госкомпаний к исполнению майских указов, правительство показывает, что воспринимает эти компании не как участников рынка, а как одно из звеньев власти, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 июля, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя сообщения о новых критериях оценки эффективности работы руководителей госкомпаний.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в число этих критериев войдут участие госкомпаний в исполнении майских указов, также особое внимание предполагается уделить росту инвестиций, увеличению доли конкурентных закупок и сокращению непрофильных активов.

«С точки зрения управления привязывать эффективность госкомпаний к исполнению майских указов неразумно. Понятно, что правительство беспокоится о выполнении этих указов. Но госкомпании — это участники рынка, а не звено власти, которому можно поручать такие задачи. А их воспринимают именно так.

Что касается конкурентности закупок, то цель, безусловно, благая, проблема только в том, что подогнать показатели под предложенные критерии очень просто, а вот проконтролировать, как все обстоит на самом деле, напротив, очень трудно», — отметил Александр Батушанский.