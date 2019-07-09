Ашхабад, , 21:26 — REGNUM

В ходе торгов государственной товарно-сырьевой биржи Туркмении за минувшую неделю заключено 43 сделки на $94 млн 190 тысяч (около 6 млрд 16 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Участие в торговых операциях приняли представители деловых кругов России, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Афганистана, Пакистана, Турции, Панамы, ОАЭ, США, Великобритании и Швейцарии.

Иностранные бизнесмены закупили в Туркмении авиатопливо, бензин и дизтоплива, карбамид, стекло, полипропиленовые палочки, упаковочные футляры и хлопчатобумажную пряжу.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели хлопок-волокно на 1 млн 119 тысяч манатов (20 млн 449 тысяч рублей).

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