Ашхабад, , 15:47 — REGNUM

За минувшую неделю в ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении заключено 163 сделки c иностранными бизнесменами и местными предпринимателями. Общая сумма заключенных контрактов составила $89 млн 198 тысяч (5 млрд 639 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Предприниматели и представители компаний из России, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Китая, Афганистана, Турции, США, Великобритании и ОАЭ договорились о приобретении туркменского бензина и дизтоплива, полипропилена и стекла, хлопчатобумажной ткани и пряжи, хлопчатобумажное и регенерированное волокно.

Туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности, агломерат полиэтилена, а также агломерат полипропилена.

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