Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM

Власти Петербурга выбрали компанию которая спроектирует второй участок будущей кольцевой линии городского метрополитена. Речь идет об участке от проектируемой станции «Лесная-2» до проектируемой станции «Ладожская-2», вместе с электродепо «Арсенальное».

Город был готов заплатить за предпроект чуть более 104 млн рублей. Победителем конкурса стало АО «Метрогипротранс», сообщается на портале госзакупок. Это АО готово подготовить проект за примерно 103,6 млн рублей.

Согласно отраслевой схеме, ввод в эксплуатацию второго участка кольцевой линии метро планируется к 2034 году. На участке запланированы семь станций: помимо дублей действующих станиц «Лесная» и «Ладожская», появятся станции «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская». К строительству приступят в 2027 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, предпроект предусматривает представление заказчику данных по пассажиропотокам, по трассировке тоннелей, размещению станций, наклонных ходов и вестибюлей; он определит градостроительные и инженерно-технические ограничения размещения объектов метрополитена. Также подрядчик должен будет определить стоимость строительства этого участка кольцевой линии.

Документы предпроекта должны быть готовы до 18 мая 2020 года.

Напомним, первый участок будущей кольцевой — от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2» — пройжет через «Василеостровскую-2», «Петроградскую-2» и «Кантемировскую» и может стоить почти 79 млрд рублей.

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