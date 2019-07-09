Москва, , 15:49 — REGNUM

Пока на глобальном рынке капитала нет новых максимумов и тихо нарастает нервозность. На внутреннем валютном рынке происходит вполне закономерная коррекция после практически полугодового роста курса российской национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Это происходит на фоне того, что на международном валютном рынке в последние несколько дней проявил себя взрывной рост спроса на американский доллар США, а на внутреннем финансовом рынке в стране то приток иностранных инвесторов в долговые бумаги правительства РФ в лице ОФЗ по итогам июня резко упал, а доля иностранных держателей российских ОФЗ на внутреннем рынке российских финансовых инструментов практически перестала расти», — пояснил эксперт.

По его мнению, пока не предвидится существенных изменений с точки зрения динамики колебаний курса российской национальной валюты. Скорее всего курс российского рубля будет под некоторым давлением, но пока для него оно не критично. Курс российского рубля на этой неделе будет снова корректироваться. Для этого есть причины.

Во-первых, последние макроэкономические данные были явно не в пользу российской экономики, которую эти макроэкономические данные так и не нашли, а раз нет экономики, вернее её роста то с какой стати должен быть рост курса национальной валюты. Во-вторых, есть спрос со стороны глобальных международных инвесторов и спекулянтов на американский доллар США, присутствующий на международном валютном рынке.

«На этой неделе курс российской национальной валюты может упасть до отметок на уровне в 64,46 — 65,56 руб./доллар, а возможно и глубже, до отметок на уровне в 65,56 руб./доллар. В отношении евро можно жать отката курса российского рубля к уровням в 72,27 — 74,47 руб./евро, возможно до уровня в 74,47 руб./евро. Критичного пока не предвидится, ведь за периодом полугодового укрепления должна наступить и коррекционная волна», — считает Блинов.

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