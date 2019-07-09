Москва, 9 июля 2019, 15:49 — REGNUM
Пока на глобальном рынке капитала нет новых максимумов и тихо нарастает нервозность. На внутреннем валютном рынке происходит вполне закономерная коррекция после практически полугодового роста курса российской национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.
По его мнению, пока не предвидится существенных изменений с точки зрения динамики колебаний курса российской национальной валюты. Скорее всего курс российского рубля будет под некоторым давлением, но пока для него оно не критично. Курс российского рубля на этой неделе будет снова корректироваться. Для этого есть причины.
Во-первых, последние макроэкономические данные были явно не в пользу российской экономики, которую эти макроэкономические данные так и не нашли, а раз нет экономики, вернее её роста то с какой стати должен быть рост курса национальной валюты. Во-вторых, есть спрос со стороны глобальных международных инвесторов и спекулянтов на американский доллар США, присутствующий на международном валютном рынке.
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