Москва, , 12:52 — REGNUM

Рубль 9 июля снова открылся гэпом вниз, уступая иностранным валютам. При этом доллар продолжает топтаться под отметкой 64 руб., для тестирования которой ему не хватает импульса. Пара доллар/рубль консолидируется в районе 63,85 руб., повышаясь внутри дня в пределах 0,2%, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«У рубля сейчас нет значимых драйверов, которые могли бы «разбавить» долларовый фактор, по этой причине российская валюта поддается влиянию общих настроений в отношении «американца». На рынке Форекс USD продолжает пользоваться спросом — покупатели оживились после сильного пятничного отчета по занятости и продолжают закладывать в цену более сдержанное смягчение монетарной политики ФРС в конце июля», — отметил эксперт.

Нефть умеренно подрастает, но никакой уверенности или поддержки рублю не дает в силу отсутствия стабильности на рынке черного золота. Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность вокруг Ирана, которому Вашингтон грозит новыми санкциями, Brent никак не может показать внятный подъем, в том числе под влиянием локального укрепления доллара.

«В ближайшей перспективе, если американская валюта не умерит пыл, а нефть не сможет прорваться выше текущих уровней, отметка 64 руб. может оказаться под угрозой. Впрочем, ее пробоя пока не ожидается, поскольку торговая активность с большой долей вероятности снизится в преддверии выступления Пауэлла, публикации протокола заседания ФРС и выхода данных по инфляции в США позднее на этой неделе», — полагает Николаев.

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