Москва, , 09:49 — REGNUM

Российский рубль, после двух последних дней крайне неоднозначного поведения на торговых площадках, сегодня, 9 июля, попытается сохранить курсовую стабильность и по отношению к американскому доллару, и по отношению к евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Однако, несмотря на более вероятный успех для рубля сегодня, все более очевидным становится возрастающая сложность достижения и удержания такой стабильности для российской валюты.

Уже ощущается и скорое завершение поддержки рубля от дивидендных историй, и растущие противоречия между российскими монетарными и экономическими властями, и возможное снижение процентной ставки Банком России на июльском заседании сразу на 50 б.п. с 7,5% до 7,0%», — пояснил эксперт.

Так что можно сказать, что курсовая динамика российской валюты становится все более уязвимой к влиянию внешних факторов и этот процесс, вероятно, будет лишь усиливаться в ближайшие недели.

«А пока рублю везет, потому что в рамках сегодняшнего дня внешний фон должен остаться нейтральным, и лишь под закрытие российских торгов волатильность может вырасти благодаря выступлению главы Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу. Поэтому российская валюта в течение дня, скорее всего, останется в узких диапазонах к доллару США 63,30−63,80 и к евро 71,10−71,60», — полагает Быков.

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