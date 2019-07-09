Москва, , 07:08 — REGNUM

В первый день недели (8 июля) рубль укрепился к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. По итогам понедельника пара доллар/рубль снизилась на 0,17%, до 63 369, евро/рубль — на 0,43%, до 7137 руб., фунт/рубль — на 0,36%, до 79,67 руб.

Торги по рублю открылись снижением. Давление на открытии исходило от ослабления турецкой лиры к доллару, которая оказалась под давлением на новостях, что президент Турции Реджеп Эрдоган отправил в отставку председателя турецкого ЦБ.

На вечерней сессии российская валюта укрепилась по отношению к доллару и евро на фоне повышения нефтяных котировок, а также ослабление защитных активов (золото и йена). Их рост вызвала напряженность на Ближнем Востоке, которая заставляет инвесторов опасаться за возможные перебои с поставками нефти.

Сегодня, 9 июля, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent торгуется с небольшим снижением по цене $63,83. Участники рынка будут внимательно следить за ним, потому что он на сегодня является важной поддержкой. Падение цены ниже него спровоцирует покупателей выйти из длинных позиций, что негативно скажется на курсе рубля.

В центре внимания трейдеров на этой неделе — выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о денежной-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и банковском комитете Сената.

На повестке дня не стоит обсуждение ставок, поэтому его выступление должно быть нейтральным для рубля. Если цена на нефть возобновит рост, то по паре доллар/рубль можно ждать снижения до 63,35 руб., в противном случае курс доллара восстановится до 64 руб.

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